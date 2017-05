Roma, Montella e Di Francesco le alternative ad Emery

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Roma al lavoro per il dopo-Spalletti, col tecnico di Certaldo sempre più vicino all'addio e papabile alla panchina dell'Inter nel caso i nerazzurri non riescano a convincere Antonio Conte. Secondo quanto riportato da Il Messaggero il profilo cercato è italiano e, tolti dal mercato Sarri e Gasperini, rimangono Vincenzo Montella ed Eusebio Di Francesco. Non sono comunque escluse le piste straniere, come quella che porta a Paulo Sousa. Resta ancora in piedi il nome di Unai Emery, nel caso lo spagnolo venisse rimpiazzato a Parigi (Mancini è un candidato).