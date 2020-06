Roma, Montiel obiettivo per la corsia destra: costa 10 milioni. Faraoni l'alternativa

La Roma cerca un nuovo terzino destro da affidare a Paulo Fonseca per la prossima stagione. Resta forte l'interesse per Gonzalo Montiel del River Plate, che piace però anche ad altri club. Il costo è 10 milioni di euro e in caso di cessioni di Karsdorp, Bruno Peres e Florenzi non sarebbe un problema. L'alternativa è invece Davide Faraoni del Verona. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.