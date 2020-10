Roma, muro di Smalling con lo United: non accetterà più proposte fino alla fine del contratto

Tutto su Chris Smalling. La Roma è intenzionata a giocarsi il tutto per tutto in queste ultime ore di mercato per arrivare al difensore del Manchester United. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, la posizione dei Red Devils sarebbe sempre ferma a 20 milioni di euro mentre i giallorossi offrono 15 più bonus. Adesso per la prima volta sarebbe sceso in campo il difensore inglese che avrebbe comunicato al club di appartenenza di non accettare nessuna proposta fino al termine del proprio contratto, prevista nel 2022.