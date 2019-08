Roma, muro per Dzeko: resta se non arriva uno tra Icardi e Higuain

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dzeko contro il Real Madrid giocherà dal primo minuto, il nostro gioco verte su di lui e al momento non prendiamo in considerazione una sua uscita. Al momento conto su di lui e stiamo lavorando insieme per la prima di campionato contro il Genoa. Icardi è un ottimo calciatore, ma io parlo solo di chi ho in rosa e lui non è con noi. Questa è da sempre la mia filosofia". Queste le parole di ieri di Paulo Fonseca, che apparentemente chiude all'addio del bosniaco. Ma, secondo il Corriere dello Sport, la volontà del bosniaco è chiara: raggiungere l'Inter.

Scenari - Il problema per quanto riguarda i giallorossi è il sostituto: i nomi nel mirino restano quelli di Mauro Icardi e Gonzalo Higuain, ma si tratta di due operazioni complicata. E' per questo che la società capitolina ha alzato il muro e non vuole che il suo attaccante si vesta di nerazzurro. Se non riesce ad arrivare a uno dei due non libererà il centravanti che da mesi si è promesso all’Inter