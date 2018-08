Roma-N'Zonzi, il padre-agente rallenta la cessione per la commissione

TMW - Calendari Serie B. Si attende l'ok dalla FIGC per partire

La compilazione dei calendari di Serie B era programmata per oggi pomeriggio alle 19, ma a un'ora circa da quell'orario tutto tace nella sede della Lega B. I club infatti stanno attendendo l'ok da parte della FIGC per far partire la stagione con l'anomalo format a 19 squadre avendo...