Roma, Nainggolan: "Ci godiamo i tre punti. Juventus? Sarà una battaglia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Radja Nainggolan, centrocampista della Roma, parla della vittoria per 1-0 sul Cagliari ai microfoni di Premium Sport. Queste le sue parole:

"Sapevamo che sarebbe stato difficile. Qui, anche in passato, non è mai stato facile. Ci godiamo i tre punti anche se mi dispiace per il Cagliari che rischia".

Sulla Champions League

"Adesso abbiamo la Juve che è una gara sentita e loro sono scappati dal Napoli. Per noi sarà una battaglia d'onore".

C'è un patto per farvi restare tutti il prossimo anno?

"Non devo rispondere io. In campionato abbiamo perso qualcosa, ma comunque equilibrato. In Champions, invece, abbiamo fatto benissimo. Il mercato non spetta a me. Dovete chiedere a Monchi che è bravo".