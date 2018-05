Roma, Nainggolan: "Colpito al momento giusto. Dispiace per il Cagliari"

© foto di Federico Gaetano

Radja Nainggolan, centrocampista della Roma, parla dopo la vittoria contro il Cagliari per 1-0 e lo fa ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

È stata una serata di sofferenza.

"Abbiamo colpito al momento giusto. Era difficile, in Sardegna è sempre stata difficile per la Roma. Sono contento per i tre punti, mi dispiace per loro che dovranno lottare fino all’ultima giornata. Siamo al posto dove dobbiamo stare, anche se qualcosa l’abbiamo lasciata indietro".