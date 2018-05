Roma, Nainggolan e il gol in Champions: un tabù che pesa

Fonte: Dal nostro inviato all'Olimpico

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Radja Nainggolan ha sempre avuto un discreto feeling con il gol, peccato però che in ambito internazionale non sia mai riuscito a confermarlo. Basti pensare che in 35 presenze in Champions League, il Ninja non ha mai segnato. Se si pensa che in campionato, in cinque anni, ha fatto ben 28 reti in campionato, i conti non tornano.

Per questo lo stesso centrocampista belga, stuzzicato sul tema dalla stampa presente, si è lasciato andare in una dichiarazione che suona molto d'augurio: "Io non gioco per il gol, ma perché la squadra arrivi alla vittoria. E' vero però che non ho mai segnato in Champions, magari inizio domani". Il suo nome, quando si cerca i potenziali protagonisti di un match così importante, è chiaramente sempre cerchiato di rosso. Proprio per questo, anche Di Francesco, ha voluto sottolineare la sua mancanza europea. Alla fine della conferenza, mentre parlava di Dzeko, ha dichiarato: "Poi non scordatevi che anche Radja ha promesso di segnare domani". Ovviamente il tono era quello della battuta, ma per ribaltare una sfida come quella contro il Liverpool, avere un Nainggolan in piena forma e magari anche autore di una rete, significherebbe poter schierare un'arma in più contro la corazzata guidata dal comandante Klopp.