Roma, Nainggolan: "Gara decisa da un episodio, dobbiamo migliorare"

© foto di Federico Gaetano

"Abbiamo preparato una partita in maniera differente ma le occasioni le abbiamo avute, potevamo fare almeno un paio di gol, ma se non li fai diventa difficile battere certe squadre e qui è dura. Il miglioramento c’è stato in alcuni aspetti rispetto allo scorso anno quando facevamo gol con più facilità. Loro hanno segnato su una disattenzione nostra, gli episodi, secondo me, hanno deciso la partita. Da cosa dipende questa situazione? Se vedete il gol della Juve si vede la loro cattiveria, dobbiamo fare le cose più sporche e decise anche a noi, manca sempre un qualcosa anche se le occasioni ci sono". Così Radja Nainggolan ai microfoni di Roma TV dopo la sconfitta subita sul campo della Juventus.