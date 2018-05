Roma, Nainggolan: "Gol in Champions? Spero di sbloccarmi domani"

Fonte: Dal nostro inviato all'Olimpico

Radja Nainggolan, centrocampista della Roma, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di ritorno contro il Liverpool valida per le semifinali di Champions League: "Io sono un tipo di giocatore che non vive per il gol. A me interessa più il risultato finale. Se sono aumentati gli assist significa che ho fatto felice qualche compagno. Rispetto all'anno scorso è tutto diverso, altre filosofie di gioco. Sono contento dove gioco ora e do sempre il massimo. Spero di sbloccarmi il prima possibile in Champions, magari già da domani".