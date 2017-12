Roma, Nainggolan: "Il rammarico è per le tante occasioni avute"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista della Roma Radja Nainggolan ha parlato a Rai Sport dopo la sconfitta contro la Juventus: “Abbiamo sbagliato l’approccio, penso che il gol lo meritavamo. Abbiamo giocato contro una grande squadra, ma abbiamo avuto le palle gol per poter pareggiare. Potevamo venire via con un pareggio. Schick? Sono episodi. Lui è un attaccante, vive per il gol e viene da un infortunio. Ha delle qualità importanti, magari prima certe occasioni le segnava, ma non è stata solo colpa sua. Abbiamo avuto anche altre occasioni, in questo stadio nessun altro ha creato 3-4 nette palle gol. Volevamo fare una partita diversa, siamo arrivati spesso in ritardo, loro lanciavano sempre palla su Mandzukic che di testa le prende tutte. La Juventus è una grande squadra, ma penso comunque che andando via con il pareggio non avremmo rubato niente. I fischi per me? Il gioco del calcio è anche questo. Loro giocavano in casa, magari giocando in casa noi al ritorno sarà diverso. Oggi comunque volevamo fare una gara diversa, questo è il calcio. Il rammarico è per le grandi occasioni fallite. La Juventus si difende bene, quando volevamo fare la partita abbiamo fatto fatica. Il calcio è uno sport in cui se non sbaglia nessuno non si segna”.