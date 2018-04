Roma, Nainggolan: "Io ho vinto poco? Preferisco la strada più difficile"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Radja Nainggolan, centrocampista della Roma, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Barcellona: "Non ho vinto niente ma ho sempre giocato per vincere. A volte preferisco prendere la strada più difficile. Io voglio essere protagonista di un progetto, non in una squadra tra le favorite. Ho scelto questa piazza per questo. Prima o poi dovremo vincere qualcosa. Una piazza come Roma si merita qualcosa di importante".