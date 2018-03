Roma, Nainggolan: "Non me ne andrò. L'Inter voleva comprarmi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista della Roma, Radja Nainggolan, ha rilasciato un'intervista a Il Tempo in cui ha parlato a 360° dei suoi ultimi mesi e delle prossime settimane del club giallorosso: "Al Camp Nou contro il Barcellona sarà durissima. Ci danno già per spacciati ma questa è la nostra forza: vogliamo giocarcela. Il campionato? Dopo tanti secondi posti se dovesse vincere il Napoli mi roderebbe molto. A Capodanno ho sbagliato con quel video ma io vivo in questo modo. Spalletti e Di Francesco? Luciano mi stima e io stimo molto lui, l'Inter voleva comprarmi ma non c'erano le condizioni. Eusebio tatticamente è forte, gioco dove vuole e se segno meno non è un problema. Il mister merita di restare in giallorosso. Il derby? I laziali cedono rigori anche dove non ci sono e a volte sono stati anche aiutati. Il mio futuro? Non andrò via adesso".