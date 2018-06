Roma, Nainggolan: "Omosessuali nel calcio? Si vergognano"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista della Roma Radja Nainggolan ha parlato ai microfoni del programma televisivo Gert Late Night - parole riportate dalla versione online del sito hln.be - il centrocampista belga ha risposto ad alcune domande extracalcistiche: “Se tutte le donne mi vogliono? Sì, loro ti sbattono in faccia la loro disponibilità e a volte è difficile rifiutare. Anche se sono sposato? Non sto dicendo di essere un angelo. L'unica cosa importante è che niente deve uscire fuori".

Nainggolan ha poi parlato così in merito al tema dell’omosessualità nel mondo del calcio: “Non lo rivelano perché si vergognano. Oggi saresti finito in questo mondo, perché il calcio è noto per le belle donne”, le parole del centrocampista della Roma.