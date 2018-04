Roma, Nainggolan salta il Barcellona: stasera per il belga solo tribuna

© foto di Federico Gaetano

Ultimissime di formazione riguardanti la Roma direttamente da Sky Sport. Radja Nainggolan, infatti, non farà parte della sfida del Camp Nou contro il Barcellona: il centrocampista belga - non al meglio dopo l'infortunio di Bologna - si accomederà direttamente in tribuna, al suo posto spazio dal 1' a Lorenzo Pellegrini.