Roma, Nainggolan: "Soddisfazione unica, ora diventiamo ostici per tutte"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Radja Nainggolan, centrocampista giallorosso, parla così a Roma TV dopo il successo sul Barcellona: “Io penso che è stata una prestazione incredibile e nelle due partite abbiamo meritato di passare. Oggi poteva essere un risultato anche più ampio. Tre gol contro una squadra così forte è una soddisfazione unica. Abbiamo steccato diverse partite in stagione ma oggi era una grande partita, bella, con l'atmosfera giusta. Pochi calciatori nello spogliatoio ci credevano ma siamo stati ripagati per quanto fatto. Io ci credevo da prima della gara? Prima della gara d'andata ci davano in pochi delle possibilità. Alla fine non avevamo niente da perdere e quello ci ha dato una spinta in più. Dopo il gol di Dzeko in avvio, le altre occasioni del primo tempo ci hanno dato maggiore credibilità. Sono contento perché ci danno dei perdenti di solito, quindi la felicità è doppia. Proposta tattica? Il mister voleva cambiar qualcosa per non farli giocare dal basso, infatti loro hanno quasi sempre calciato lungo. Con la nostra difesa era la miglior soluzione. Partita perfetta dove non abbiamo concesso nulla e sfruttato le occasioni. Gara e risultato perfetti. Due passi da Kiev? Voliamo bassi, sono tutte partite difficili. Continuiamo con il nostro lavoro, sognare non fa male. Adesso le altre squadre diranno che non sarà facile contro di noi”.