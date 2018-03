Roma, Nainggolan: "Sognavamo questo momento, chi arriva arriva"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Radja Nainggolan ha commentato ai microfoni di Premium Sport il successo interno della Roma sullo Shakhtar: "È un momento bello, siamo contenti, ci abbiamo lavorato tanto. Abbiamo dato tutto, tanti ragazzi sognavano questo momento, me compreso. Il Siviglia ha fatto fuori il Manchester, chi arriva arriva. Bisogna incontrarli comunque se vogliamo andare avanti, adesso bisogna continuare il cammino in campionato. Volevamo prenderli alti, hanno qualità davanti, avevamo un po' paura quando la palla arrivava in trequarti. Siamo stati più arretrati, ci sono stati poi momenti in cui potevamo colpire, come sul gol. Dopo l'uno a zero abbiamo difeso tutti insieme, è stato bellissimo. Abbiamo cominciato bene, poi abbiamo avuto un periodo difficile. I quarti sono un obiettivo importante, vogliamo qualificarci alla prossima Champions. Ogni anno c'è sempre stato un periodo nero, dobbiamo migliorare sotto questo aspetto. Sono partite in cui si può andare avanti, adesso vediamo come va. C'è stata un'atmosfera bellissima, speriamo di poter continuare tutti insieme".