Roma, Nainggolan: "Sono qui perché vincere sarebbe indimenticabile"

Fonte: Dal nostro inviato all'Olimpico

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Radja Nainggolan, centrocampista della Roma, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di domani tra Roma e Liverpool, valida per la semifinale di ritorno di Champions League: "Ho scelto di restare qua perché vincere qui sarebbe indimenticabile. Non scelgo mai la strada più semplice. Sto cercando di farlo anche se non è facile. Io dove sto bene non ho voglia di lasciare subito. Sono fatto così e ho tanti altri anni per provare a vincere".