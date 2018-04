Roma, Nainggolan tra capitan futuro e il rischio Monchi

Fonte: Dal nostro inviato Pietro Lazzerini

Il percorso calcistico di Radja Nainggolan è stato sempre circondato da un grande punto interrogativo: se avesse scelto altre strade, dove sarebbe potuto arrivare? Il centrocampista belga è stufo di sentirselo chiedere, ma in conferenza stampa ha comunque dato la propria versione dei fatti: "Mi piace percorrere la strada più complicata". E' chiaro che la Roma non sia una squadra che parte con i favori del pronostico, né in Italia né in Europa, ma per un combattente come lui è proprio la sfida nella sfida ad animare la sua voglia di giocare al calcio. Indirettamente e forse inconsciamente, ha mandato un altro dei tanti messaggi inviati alla Juventus nel corso della carriera. "Andare in una squadra costruita per vincere è troppo facile - ha dichiarato - Voglio arrivare a vincere credendo in un progetto, come quello che ho trovato a Roma". Qualcuno potrebbe obiettare che la mancanza di continuità gli ha anche precluso la possibilità di vestire una maglia più blasonato rispetto a quella giallorossa, ma è anche vero che le opportunità di andare altrove il Ninja le ha avute eccome.

Di Francesco lo ha spronato pubblicamente in conferenza stampa, ha voluto far capire l'importanza che il giocatore ha nel presente e nel futuro della sua Roma. "Potrebbe giocare ovunque - ha esclamato il tecnico inserendosi in una domanda posta nei confronti del proprio giocatore - Domani deve dimostrarlo una volta di più trascinando i compagni in campo". Difficile cosa accadrà nelle prossime stagioni, ma in questo momento Nainggolan pare il giocatore che più di ogni altro ha deciso di ereditare da Totti e De Rossi la romanità da esprimere sul terreno di gioco e in ogni altra occasioni fuori dal campo. Un romano acquisito che vuole portare alla vittoria una città intera, che vuole riuscire dove in tanti, prima di lui, non sono riusciti. L'occasione contro il Barcellona non è ghiottissima, nel senso che compiere l'impresa è quasi impossibile, ma è sicuramente una partita che servirà a capire se il percorso intrapreso con Di Francesco possa o meno avere un seguito interessante e, perché no, vincente. Nainggolan ci crede talmente tanto che è pronto, almeno dalle espressioni e dalle parole degli ultimi tempi, a legarsi per sempre a questo progetto romanista. L'uomo in più capace di diventare bandiera dopo le bandiere per eccellenza. Nainggolan il romano, romanista ed erede dei capitani recenti e meno recenti. Un top player che ha deciso di prendere la strada più difficile per entrare nella storia, se poi non ci riuscirà, non avrà il rimpianto di non averci provato.

Detto questo, occorre sottolineare quelli che potrebbero essere i piani della società. Perché se da una parte Nainggolan potrebbe tranquillamente decidere di fare l'Hamsik della Roma, dall'altra ci sono le esigenze legate alle finanze del club. Monchi ha dimostrato che non ci sono giocatori incedibili: pagare moneta vedere cammello. E se qualcuno in estate si presentasse con un'offerta monstre per portare il Ninja lontano da Trigoria? Ecco questo è il rischio che potrebbe sparigliare anche i piani dello stesso Nainggolan. Quello che va a caccia delle difficoltà ma che potrebbe trovarsi suo malgrado a percorrere strade più semplici. Lontane da Roma.