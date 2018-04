Roma, Nainggolan verso l'esclusione: al suo posto Pellegrini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultime di formazione in casa Roma direttamente da Sky Sport. La rifinitura andata in scena questa mattina a Barcellona, infatti, è servita come provino per Radja Nainggolan: il centrocampista belga - riportano le ultime indiscrezioni - va verso l'esclusione dai titolari per la gara di questa sera al Cam Nou. Uno stop a scopo precauzionale, con il centrocampo giallorosso che sarà a questo punto composto da Pellegrini, De Rossi e Strootman.