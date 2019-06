Roma-Napoli, è fatta per lo scambio tra Manolas e Diawara: i dettagli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riportato da Sky Sport, è fatta per lo scambio tra Roma e Napoli per Kostas Manolas e Amadou Diawara. Il difensore greco ha risolto nelle sparse ore gli ultimi dettagli del suo nuovo contratto con il club azzurro che lo acquisterà a titolo definitivo per 36 milioni di euro. Diawara, che farà il percorso inverso, sarà invece pagato dalla Roma 21 milioni di euro. Le parti stanno scambiando in questo momento gli ultimi documenti, poi arriveranno i comunicati ufficiali.