Roma-Napoli, i voti ai tecnici: super Fonseca. Ancelotti, non ci siamo

La Roma festeggia, il Napoli deve farsi un esame di coscienza. Questo il responso del primo anticipo dell'undicesima giornata con i giallorossi che hanno raggiunto il terzo posto in classifica, in attesa della gara dell'Atalanta di domani. Dall'altra parte gli azzurri hanno di che recriminare, per non essere stati in grado di segnare sul finire del primo tempo e per le tante ingenuità commesse.

PAULO FONSECA 7 - Altra grande prestazione della Roma e l'emergenza sembra davvero solo un brutto ricordo. Mancini a centrocampo è l'intuizione migliore avuta da Fonseca in questo inizio di stagione ma un altro grande merito dell'allenatore portoghese è quello di aver rivitalizzato Javier Pastore. I giallorossi sono una squadra vera, Smalling è sempre più padrone della difesa e anche Nicolò Zaniolo sta continuando a migliorare partita dopo partita. Solo applausi per il tecnico dei capitolini, capace di rendere la sua squadra veramente molto solida nonostante gli infortuni e le squalifiche.

DAVIDE ANCELOTTI (Carlo Ancelotti squalificato) 5 - Era dal 2011 che il Napoli dopo 11 giornate non aveva più di 18 punti. La sua squadra è in costante involuzione e anche le scelte non pagano. Azzurri superiori alla Roma soltanto nel finale di primo tempo, per il resto non una buona prestazione. L'ingresso di Lozano ha almeno in parte rivitalizzato la squadra ma non è bastato per evitare un altro ko.