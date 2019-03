© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Solo panchina per Zaniolo, c'è De Rossi nel centrocampo di Claudio Ranieri che con la sua Roma sfiderà il Napoli alle 15:00. Da capire l'atteggiamento tattico, se sarà 4-3-3 con Cristante mezzala o trequartista nella linea con Schick e Perotti. Dietro Manolas e non Marcano dal 1'. Carlo Ancelotti conferma il 4-4-2 dal 1': senza Insigne, con Zielinski squalificato, è tandem Mertens-Milik davanti. In difesa Malcuit perde il ballottaggio con Hysaj, sull'esterno di centrocampo invece Verdi quello con Younes e Ounas.

Roma 4-2-3-1: Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, De Rossi; Schick, Cristante, Perotti; Dzeko. All: Ranieri.

Napoli (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian, Verdi; Mertens, Milik. All: Ancelotti.