L'espulsione di Fazio ha rappresentato uno degli episodi più controversi dell'ultimo turno di campionato, per quanto non abbia impedito alla Roma di battere 4-0 l'Udinese. Il Napoli, prossimo avversario dei giallorossi, ha pesantemente criticato l'operato dell'arbitro Giacomelli nella sfida col Genoa. In conferenza stampa, Paulo Fonseca ha evitato di commentare: "Non commento le parole di De Laurentiis, è un'opinione di un presidente che rispetto. Abbiamo visto molti errori, ma tutti non vorrebbero sbagliare in campo. A fine partita, domani, mi aspetto di non dover parlare dell'arbitro".