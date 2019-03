© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arrivano dettagli sulla scelta di formazione per Roma-Napoli: Nicolò Zaniolo avrebbe accusato un virus intestinale e per questo non sarà titolare contro il Napoli. Tuttavia, il giocatore siederà regolarmente in panchina questo pomeriggio. Per il giocatore è la seconda panchina consecutiva con la Roma dopo quella con la SPAL.