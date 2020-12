Roma, Natale sul podio e Fonseca prende di mira i critici: "So chi vuole il male della squadra"

vedi letture

Roma-Cagliari è il perfetto riassunto del 2020 che sta per chiudersi: un’altalena continua che lancia la squadra di Fonseca al terzo posto in solitaria prima di Natale ma non chiarisce ancora quali possono essere le ambizioni reali del club giallorosso. Contro le prime dieci della classifica, infatti, ha vinto solo con il Benevento, pareggiando con Milan, Sassuolo, Juventus e Verona (sul campo) e perdendo contro Napoli e Atalanta. Insomma, quando l’asticella si alza il problema è sempre lo stesso, ma almeno per questa mini sosta natalizia Fonseca non ci penserà e si godrà il gradino più basso del podio a 27 punti. Praticamente un percorso, almeno a livello numerico, uguale a quello dello scorso anno. Dopo 14 giornate, infatti, i punti erano 28 e lo sarebbero anche in questa stagione senza la sconfitta a tavolino del Bentegodi. A fine gennaio il Collegio di Garanzia del Coni si esprimerà sul ricorso, ma nel frattempo la Roma si gode il terzo e posto e Fonseca ne approfitta per togliersi qualche sassolino dalle scarpe.

“Ormai sono qui da un anno e mezzo e so chi vuole il male della Roma. Molti non credevano nemmeno al nostro terzo posto, ma noi avremmo potuto avere 3-4 punti in più” dice nel post partita il tecnico portoghese a chi chiedeva delle critiche ricevute dopo Bergamo. Un dato, però, resta e sono i black out nei secondi tempi. In Serie A, infatti, dei 20 gol subiti, 14 sono arrivati proprio nella ripresa. “Un problema di mentalità più che fisico” spiega Fonseca, il quale poi precisa come la Roma abbia comunque tutto per ovviare a queste défaillance. Qualcosa il portoghese la chiederà anche al mercato perché le partite sono tante e come ha detto lui stesso: “Bisognerà fare delle scelte e farle bene”. Tiago Pinto e i Friedkin sono avvisati.