Roma, Nedelcearu vicinissimo. Lunedì Petrachi potrebbe chiudere

Vocegiallorossa.it conferma che la Roma è vicinissima all'acquisto di Ionuț Nedelcearu, centrocampista rumeno in luce negli ultimi Europeo Under 21 che si sono tenuti in Italia. Il ds giallorosso, Gianluca Petrachi, lunedì avrà un incontro per l'acquisizione del difensore rumeno che milita nell'UFA, un club russo. Il costo del cartellino dovrebbe essere di poco inferiore ai 4 milioni.