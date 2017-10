© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessandro Florenzi nuova bandiera della Roma? Possibile, secondo la Gazzetta dello Sport che quest'oggi spiega come l'esterno giallorosso rinnoverà il suo contratto nel 2018. L'idea di Florenzi è quella di chiudere la carriera in giallorosso, senza ascoltare eventuali offerte come successo in passato prima a Totti e poi a De Rossi.