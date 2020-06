Roma, nell’incertezza ecco una buona notizia

vedi letture

In attesa della ripartenza del campionato, e di comprendere quali saranno le novità a livello dirigenziale che potrebbero modificare anche l’impostazione del prossimo mercato, la Roma ha motivo di sorridere. L’assist arriva dalla scelta di Lorenzo Pellegrini, che per l’ennesima volta ha palesato il suo senso di appartenenza alla realtà giallorossa esternando la propria volontà di proseguire la sua avventura nella capitale nonostante la clausola rescissoria che gli permetterebbe di liberarsi dai vincoli contrattuali con i giallorossi a fronte di una contropartita economica “abbordabile” in considerazione del suo valore. I dialoghi per sancire il rinnovo di contratto proseguono e ci sono ottime prospettive affinché la fumata bianca venga ratificata nelle prossime settimane, con buona pace di tutti i top club, italiani e non, che avrebbero voluto investire sulle qualità del centrocampista. Quella tra Pellegrini e la Roma sembra una storia destinata a durare ancora a lungo.