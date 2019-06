Roma, nella lista di Petrachi c'è Pau Lopez. Alternative Cragno-Gollini

In attesa dello sbarco ufficiale alla Roma, il ds Petrachi (ad oggi ancora sotto contratto col Torino) ha comunque già la sua lista della spesa. In questo senso, per quanto riguarda la porta, il radar è rivolto all'estero. L'obiettivo - sottolinea Il Messaggero - lo spagnolo Pau Lopez del Betis Siviglia. Piace al ds e costa meno di Cragno che diventerebbe la prima scelta solo se il Cagliari abbassasse le pretese. Anche Gollini è nell'elenco, ma anche l'Atalanta alza il prezzo.