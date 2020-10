Roma, nessun dubbio per Fonseca: il portoghese conferma l’11 anti Juve con l’Udinese

La partita con l’Udinese anticipa la sosta delle nazionali e la chiusura del mercato dal quale nelle prossime ore arriveranno un centravanti (Borja Mayoral) per dare respiro a Dzeko e un difensore (Smalling). Intanto a Trigoria ieri si sono fatti vedere anche i fratelli Raiola che hanno iniziato a imbastire una trattativa per il rinnovo fino al 2025 di Riccardo Calafiori che ha un contratto in scadenza nel 2022. Fonseca, invece, non vuole distrazioni e per il momento pensa solo al match con l’Udinese di sabato. I dubbi di formazione sono pressoché nulli con il portoghese pronto a confermare in blocco l’undici visto domenica con la Juventus. Dunque ancora difesa a 3 con Mirante in porta e Ibanez, Mancini e Kumbulla davanti. In mezzo al campo ancora Pellegrini al fianco di Veretout con Santon e Spinazzola sugli esterni. In attacco i due trequartisti saranno Pedro e Mkhitaryan con Dzeko unica punta. Obiettivo? “Arrivare il più in alto possibile” come ha spiegato Kumbulla nella conferenza stampa di presentazione di ieri. Riferimento non solo al campionato ma anche all’Europa League con i sorteggi in programma oggi alle 13.