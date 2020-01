© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le parole del professor Mariani sono state chiare: "Zaniolo può farcela per l'Europeo", ma la Roma non ha alcuna intenzione di velocizzare i tempi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il club giallorosso punta a recuperarlo solo a luglio: niente ritmi accelerati per Euro 2020, il piano della società è stato illustrato sia al giocatore che al suo entourage e solo se dovesse dare risposte particolarmente positive potrà ambire a tornare in campo prima della fine della stagione.