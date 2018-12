Roma, nessuna comunicazione sul prolungamento del ritiro

Fonte: Dal nostro inviato a Plzen

Non ci sono risposte ufficiali da parte della Roma alla domanda che riguarda il proseguimento del ritiro punitivo deciso dopo il pareggio di Cagliari. I dirigenti hanno rinviato le comunicazioni alle prossime ore, anche se, letto il primo comunicato, il fatto che si parli di "tempo indeterminato" fa pensare che non verrà interrotto, anche perché la prestazione di questa sera contro il Viktoria Plzen non può modificare la decisione presa dopo il campionato. Facile pensare che la squadra prosegua il ritiro fino alla gara contro il Genoa, cerchiata in rosso anche per conoscere il futuro dell'allenatore Di Francesco.