Roma, niente Dinamo Mosca per Gerson: vuole tornare in Brasile

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' saltata deinifitivamente la trattativa che avrebbe potuto portare Gerson alla Dinamo Mosca. Il giocatore, dopo aver trovato un principio d'accordo con i russi, ha fatto marcia indietro, rifiutando la proposta e facendo sapere ai dirigenti romanisti di voler far ritorno in Brasile.

Spunta il Flamengo - Ecco che in patria inizia subito un movimento di interesse per il calciatore con il club di Rio de Janeiro che si è mosso per chiedere informazioni alla Roma. I nodi da sciogliere restano molti, a cominciare dalla disponibilità economica dei brasiliani che sicuramente non è la stessa dei russi e che dunque potrebbero presentare una proposta molto più bassa rispetto a quella della Dinamo. Le parti si incontreranno a breve per capire la fattibilità dell'affare, registrando in ogni caso, la forte volontà del calciatore di fare ritorno a casa. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.