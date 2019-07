Roma, niente ferie in più per Dzeko: l'intrigo con l'Inter si infittisce

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Niente ferie in più per Edin Dzeko: la Roma lo ha convocato regolarmente con gli altri Nazionali per iniziare le visite mediche lunedì prossimo. Una scelta diversa avrebbe aperto a una possibile cessione low cost, cosa che i giallorossi non prendono più in considerazione dopo aver sistemato i conti entro fine giugno.

Nessun gesto eclatante - L'attaccante si è sempre distinto nella sua carriera con un comportamento da professionista e nonostante non sia felice di questa convocazione e che non abbia nessuna voglia di ritornare a lavoro a Trigoria, sta studiando un modo non eccessivo per mostrare questo stato d'animo. E' pronto a ribadire il no al rinnovo nel caso in cui Pallotta tornasse alla carica, ma allo stesso tempo si aspetta uno sforzo da Marotta e Ausilio dopo gli acquisti di Lazaro per più di 21 milioni e di Sensi per 30.

Distanza colmabile - Attualmente la Roma chiede 20 milioni contro i 10 proposti dall'Inter ma la sensazione è che la distanza reale sia minore e che queste siano normali schermaglie a distanza. Dzeko vorrebbe che le parti si avvicinassero per chiudere il prima possibile, ma è chiaro che da una parte o dall'altra un passo avanti andrà pur fatto e adesso la curiosità sarà capire chi sarà pronto a farlo. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.