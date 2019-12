Roma, niente gol per Pellegrini: contro la Spal è autogol di Tomovic

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lorenzo Pellegrini non può coronare la bella prestazione di oggi contro la SPAL con un gol. La Lega Serie A, attraverso il proprio sito, ha infatti fatto sapere che il gol del momentaneo 1-1, inizialmente assegnato al centrocampista della Roma, è in realtà un autogol di Nenad Tomovic. La Lega ha giudicato determinante la deviazione del difensore spallino. La gara è finita 3-1 in favore dei giallorossi.