Roma, niente incontro Fienga-Dzeko: colloquio telefonico, Edin vuole andare. Ma non fa drammi

L'incontro non c'è stato, almeno dal vivo, a causa della notizia della positività di De Laurentiis. Ma Edin Dzeko e Guido Fienga, rispettivamente bomber e CEO della Roma, si sono parlati. Al telefono, spiega il Corriere dello Sport, per l'isolamento a cui è costretto da ieri il dirigente giallorosso. Nel colloquio, i due avrebbero ribadito le rispettive posizioni: il bosniaco vorrebbe andare, ma non farebbe drammi se la Roma alla fine non lo liberasse. Fase di riflessione, per il club giallorosso: l'infortunio di Zaniolo ha cambiato i programmi e perdere il proprio miglior giocatore in questo momento non è facile. A maggior ragione viste le complicazioni nella trattativa col Napoli per Milik. La corte della Juventus, che continua a guardarsi attorno, fa gola all'attaccante, che ora attende l'ultima risposta della Roma.