La scoperta di Gianluca Mancini come mediano, unita all’incoraggiante responso sui tempi di recupero di Diawara, ha spinto la Roma a mandare a casa i due centrocampisti invitati a Trigoria in prova: tra Jack Rodwell e Marcel Buchel - conferma oggi il Corriere dello Sport - non verrà tesserato nessuno dei due. Con molto dispiacere Petrachi ha dovuto comunicarlo a entrambi, che si erano sottoposti a tutti i test d’idoneità e avevano dimostrato grande motivazione per meritare un posto nella Roma.

Appuntamento a gennaio - Fino a gennaio quindi la Roma non dovrebbe aggiungere giocatori all’organico. Peraltro, gli eventuali innesti non sarebbero stati utilizzabili in Europa League essendo fuori dalla lista Uefa. A gennaio la situazione può cambiare, soprattutto in relazione al futuro di Zappacosta. Petrachi tiene sempre d’occhio l’albanese Hysaj, in uscita dal Napoli.