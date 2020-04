Roma, niente sconti per Schick: ecco perché il prezzo non è trattabile

La Roma non farà sconti al Lipsia per l'eventuale riscatto di Patrik Schick, giocatore che ha convinto tutti in Germania ma che ha un diritto di riscatto fissato a 29 milioni di euro. Il club della Red Bull potrebbe anche decidere di far scadere tale opzione per rinegoziare il cartellino dell'attaccante, mentre i giallorossi hanno assoluto bisogno di quella cifra perché a breve saranno tenuti a pagare diversi riscatti obbligatori tra cui Mancini (13 milioni + 8 di bonus), Veretout (16 +2 di bonus) e Ibanez (8 milioni a certe condizioni). Ecco perché la cessione dei giocatori in prestito diventa necessaria per i conti romanisti. A riportarlo è l'edizione romana del Corriere della Sera.