Roma, niente volo per gli USA per Friedkin. Probabile incontro in arrivo con la Raggi

Cambio di programma in casa Roma. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera sulle sue pagine dedicate alla Capitale riporta della mancata partenza di Dan e Ryan Friedkin verso gli USA. Una novità rispetto al programma dei nuovi proprietari del club giallorosso che avrebbe una sola spiegazione: un incontro in arrivo con Virginia Raggi, sindaco di Roma, per la questione stadio.

Ad oggi non risultano appuntamenti fissati né per oggi né per domani, ma da mercoledì in poi ogni occasione potrebbe essere quella giusta.