Roma, no a rivoluzioni. Pallotta avallerà un solo acquisto, a centrocampo

Stando a La Repubblica oggi in edicola, James Pallotta avallerà un solo acquisto per la prossima sessione di mercato invernale, che la Roma avrebbe concluso volentieri il 18 gennaio: un centrocampista in prestito, niente di più. Nessuna rivoluzione dunque, con il lavoro di Monchi e Di Francesco appeso ad un filo in caso di nuovi naufragi. Per il tecnico tuttavia è rimasta solo l'alternativa Paulo Sousa, con contratto di sei mesi rinnovabile in caso di Champions. Tutti gli altri nomi di sostituti (Lopetegui, Blanc, Capello, Lippi, Montella, Donadoni) non convincono.