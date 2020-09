Roma, 'no' a Veretout nello scambio Milik-Under. Ma De Laurentiis chiede almeno 15 milioni

E' da settimane che in Italia tiene banco il valzer degli attaccanti. La musica deve ancora partire, i protagonisti sono lì in sala, in attesa di muoversi. Arkadiusz Milik e Cengiz Under, il fulcro della trattativa tra Napoli e Roma, sarebbero pronti a scambiarsi la maglietta, ma la trattativa vive una fase di stallo, anche perché Edin Dzeko (e Luis Suarez) per la Juventus non si sono ancora espressi.

Altra richiesta. Secondo il Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe chiesto prima 20 milioni e poi 15 come conguaglio economico per procedere con lo scambio, ma la Roma vorrebbe inserire il Primavera Edoardo Bove nell'affare. Da Castel Volturno - si legge - sarebbe però arrivata una controproposta: perché non ci date Jordan Veretout e gli extra li aggiungiamo noi? La risposta da Trigoria è però stata molto netta: il centrocampista ex Fiorentina non si tocca.