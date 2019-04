© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Edin Dzeko è ormai da tempo nel mirino dell’Inter. Al momento, come riportato da Fcinternews.it, tra i nerazzurri e la Roma ballano 20 milioni, ovvero la cifra che i giallorossi intendono incassare dalla cessione dell’attaccante bosniaco. Il giocatore ha chiesto alla Roma un rinnovo fino al 2022 da 5 milioni netti a stagione, con il club che però ritiene questa cifra eccessiva per un 33enne. Il calciatore è stato così offerto all’Inter che continua a monitorare la vicenda.

La concorrenza - Al momento i concorrenti principali per i nerazzurri sono alcuni club cinesi come lo Shanghai Sipg, anche se il calciatore non sembra particolarmente allettato da questa proposta. Occhio anche al West Ham, che però ha offerto alla Roma solo 20-12 milioni di euro.