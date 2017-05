No della Roma alla prima offerta dell'Inter da 70 milioni di euro per Radja Nainggolan e Antonio Rüdiger. Secondo Sport Mediaset, il club giallorosso valuta i due calciatori 50 milioni di euro l'uno. Serviranno, quindi, 100 mln per sedersi attorno a un tavolo e trattare il doppio trasferimento.