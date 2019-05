Roma, no di Pellegrini all'Inter. Petrachi su Barella, a Maran piace Defrel

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lorenzo Pellegrini vuole restare alla Roma. Nonostante una clausola da 30 milioni di euro presente nel suo contratto, e il forte interessamento dell'Inter, il centrocampista classe '96 - scrive 'La Repubblica' - ha già chiarito la sua posizione: vuole continuare a vestire la casacca giallorossa anche la prossima stagione.

Petrachi su Barella. Defrel al Cagliari? La Roma in questi giorni è già al lavoro - tramite Petrachi, che sarà il nuovo ds - per individuare sul mercato il sostituto di Daniele De Rossi. Il primo obiettivo è il centrocampista del Cagliari Nicolò Barella: il centrocampista classe '97 ha una valutazione molto alta, ma la società capitolina potrebbe abbassare il prezzo inserendo nella trattativa Gregoire Defrel, attaccante attualmente in prestito alla Sampdoria che piace molto a Rolando Maran.