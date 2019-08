© foto di Insidefoto/Image Sport

Patrick Schick è in uscita dalla Roma, ma non accetterà il trasferimento in Premier League. Secondo quanto riportato da Sky Sport l'attaccante ha infatti rifiutato la proposta del Newcastle, che lo avrebbe preso in prestito dai giallorossi, e ha in testa soltanto una destinazione, quella in Bundesliga con la maglia del Borussia Dortmund.