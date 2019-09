Fonte: Sportitalia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Roma prova a sorprendere il mercato con una mossa inattesa, ed approfittando delle tante occasioni provenienti dalla Premier League a causa dei tanti esuberi delle big cerca di raddoppiare il colpo Smalling puntando con forza il nome di Mkhitaryan. L’Armeno dei Gunners può rappresentare una soluzione alternativa per la linea avanzata, senza un dispendio economico eccessivo. L’operazione infatti è stata impostata in prestito con diritto di riscatto che si potrebbe tramutare in obbligo qualora si dovesse raggiungere un determinato numero di presenze nell’esperienza in giallorosso. Da risolvere a stretto giro di posta, visti i tempi decisamente limitati, c’è la questione legata all’ingaggio del giocatore, per il quale Petrachi chiederà un contribuito alla controparte.