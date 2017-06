Roma, nodo Manolas: dopo il no ai russi Monchi aspetta la Premier

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il no alla trattativa ormai conclusa tra la Roma e lo Zenit San Pietroburgo, Kostas Manolas è destinato a un futuro che non porta né nella capitale né in Russia. I giallorossi adesso confidano in offerte in arrivo dalla Premier League, con il greco che si è mostrato troppo tranquillo per non avere un'alternativa in mano. Nelle prossime settimane, Chelsea o Manchester United potrebbero farsi avanti, con Monchi pronto a incassare comunque i famosi 35 milioni di euro che rappresentano la valutazione del difensore centrale. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.