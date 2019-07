Roma, nome nuovo in difesa. Petrachi chiede informazioni per Jemerson

Spunta fuori un nome nuovo per la difesa della Roma, che sta sondando varie opzioni sul mercato per poter così regalare all'allenatore Fonseca il centrale che tanto aspetta. Secondo quanto si apprende da Tuttosport, il ds giallorosso Petrachi ha chiesto informazioni al Monaco per il difensore brasiliano Jemerson, classe '92 che ha un contratto in scadenza nel giugno del 2020. Senso della posizione, bravura nell'anticipo e veloce nei recuperi: queste le sue migliori caratteristiche.