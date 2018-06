Roma, nome nuovo per la fascia: piace l'ex viola Piccini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferito dall'edizione romana del Corriere della Sera la Roma sarebbe molto interessata a Cristiano Piccini dello Sporting Lisbona e cresciuto nella Fiorentina. I giallorossi lo vorrebbero come prima alternativa a Karsdorp e potrebbero investire circa 10 milioni di euro più 5 di bonus per riportarlo in Serie A.